Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В Сочи матчем Германия — Камерун завершился групповой этап Кубка Конфедераций, счет встречи — 3:1 в пользу сборной ФРГ.

Epsino.com Кубок конфедераций 2017

Победу Германии принесли Керем Демирбай и Тимо Вернер, оформивший дубль. Гол сборной Камеруна оформил Венсан Абубакар.

Также в полуфинал чемпионата вышла сборная Чили, которая в Москве завершила в ничью (1:1) матч с австралийцами. Голы забили Джеймс Троизи и Мартин Родригес.

Таким образом, в полуфинале сборная Германии, занявшая первое место в группе, встретится с Мексикой, а сборная Чили — с Португалией. Матчи полуфинала пройдут в Сочи и в Казани соответственно 29 и 28 июня.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России покинула турнир после поражения от Мексики — команда не смогла выйти из группы.