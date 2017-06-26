Улан-Батор, 26 июня, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Граждане Монголии выбирают президента страны. Первые избиратели появились на участках для голосования в 07:00 (01:00 мск), сообщает агентство Xinhua.

Флаг Монголии

В стране проживают около трех миллионов человек, голосовать из которых имеют право почти два миллиона (1978,3 тысячи человек).

В выборах участвуют кандидаты от трех ведущих партий страны: кандидат Монгольской народной партии Миеэгомбо Энхболд (он является действующим председателем парламента), кандидат Демократической партии Халтмаа Баттулга (бывший член правительства) и кандидат от Монгольской народной революционной парти Сайнхуу Ганбаатар (бывший член парламента).

Как сообщало ИА REGNUM, Сайнхуу Ганбаатар находился под угрозой отстранения от участия в президентской гонке в связи с подозрениями в получении крупного пожертвования от гражданина Республики Корея.

Дело было передано в суд полицейскими, однако времени на вынесения решения до начала голосования судьями не хватило.

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