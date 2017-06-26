Москва, 26 июня, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет. Об этом программист и предприниматель написал 26 июня на своей странице в сети «ВКонтакте».

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По мнению Дурова, требования ведомства «выдать ключи для дешифрации» интернет-мессенджера Telegram, которые необходимы Роскомнадзору для чтения переписки и выявления потенциальных террористов, противоречит статье 23 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на тайну переписки.

Кроме того, данное требование свидетельствует о том, что в ведомстве не знают о современных способах шифрования коммуникаций.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», — поясняет главе Роскомнадзора Дуров. — Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger».

По мнению программиста, блокировка Telegram никак не усложнит жизнь террористов и наркодиллеров, поскольку «в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)».

Подобные мессенджеры не блокируются ни в одной стране мира, заявил Дуров.

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — резюмирует сказанное разработчик Telegram.

Напомним, согласно официальным данным, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце, а именно: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

По мнению экспертов, Дуров сознательно провоцирует конфликт, переводя тему разговора в другое русло.

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