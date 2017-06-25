Москва, 25 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В военном плане ни собственные вооруженные силы стран постсоветской Прибалтики, ни размещенные под видом учений на их территории части и подразделения сил НАТО, включая ВВС, не могут обеспечить необходимого военного прикрытия данной территории в случае потенциального военного конфликта с Россией. В то же время Россия не может игнорировать опасность размещения на территории Латвии, Литвы и Эстонии ударных систем вооружений и частей повышенной мобильности НАТО на постоянной основе. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном в двух частях центром OSTKRAFT (первая часть и вторая часть)

НАТО

В случае потенциального вооруженного конфликта, в силу своей ничтожной геостратегической важности, разгром противника на территории Латвии, Литвы и Эстонии не может рассматриваться как самостоятельная цель военной операции со стороны России, а только как сопутствующая и второстепенная. В то же время политические последствия и риски такой операции намного превышают возможные военные приобретения. Об этом и о многих других аспектах взаимодействия стран Прибалтики и НАТО говорится в докладе «Развертывание сил НАТО в странах постсоветской Прибалтики».

Нагнетание антироссийской истерии и, соответственно, апеллирование якобы к существующей российской военной угрозе призвано скрыть факт провала экономической интеграции Прибалтики в Евросоюз, так как экономика этих стран держится только на разворовывании дотаций из европейских бюджетных фондов. Как только в 2020 году финансирование ЕС прекратится, страны Прибалтики через год-два столкнутся с жестким бюджетным кризисом. Как результат — высокая вероятность социальных столкновений внутри этих стран.

Поэтому и раздувается целиком искусственный и надуманный тезис о российской военной угрозе, чтобы на фоне сворачивающихся бюджетных дотаций ЕС обеспечить аналогичный финансовый поток со стороны военных структур Атлантического договора. Однако эти меры нисколько не могут решить главного вопроса прибалтийских стран — роста экономических проблем, роста нищеты, которые не скрыть никакой пропагандой, и закономерного бегства людей из этих стран в более развитые регионы мира, в том числе и Россию. Депопуляция и даже финальное исчезновение населения прибалтийских стран — вот настоящая, а не мнимая угроза будущему этих территорий.