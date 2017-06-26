Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Проиграв команде Мексики, сборная России по футболу завершила свое выступление на Кубке конфедераций. После матча вратарь Игорь Акинфеев на вопрос о том, готов ли он к тому, что его будут ругать, ответил в том ключе, что, конечно, пусть критикуют, что ему теперь, повеситься, что ли? Эти слова футболиста во многих изданиях преподнесли как «готовность Акинфеева к критике». И хотя предложение вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева «дать в морду» Юрию Жиркову, который из-за грубой игры получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве, и высказано на эмоциях, все же оно заставляет задуматься — а что, собственно, мотивирует наших футболистов? И почему на поле и около него они ведут себя именно так, а не иначе?

Андрей Пронин ИА REGNUM Флаг Кубка Конфедераций

Возможно, сказывается все еще превалирующее в обществе мнение, что уважение к своей профессии не является чем-то обязательным. И что не важно, как ты работаешь, по сравнению с тем, как ты отдыхаешь. Не случайно наши футболисты уже становились героями репортажей о гламурных вечеринках, на которых они весело оттягивались после очередного поражения.

Да, сейчас их реакция говорит о том, что они явно раздосадованы, и хотя бы это может слегка скрасить болельщику горечь поражения. Но если не уделить чисто поведенческим и мотивационным моментам достаточного внимания, в результате мы получим спорт как некий аналог поп-культуры. К счастью, пока еще он им не стал.

Почему современный спорт стал таким, каков он есть, читайте в статье: Зрелища вместо хлеба и жилья: миллиарды ушли «на футбол», гастрольный

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