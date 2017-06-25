Из-за лесного пожара в Испании эвакуированы более двух тысяч человек
Мадрид, 25 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В испанском городе Могер, расположенном в провинции Уэльва, более двух тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает государственная телерадиокомпания Испании RTVE.
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Лесные пожары
Сообщается, что эвакуированы были туристы из отеля, двух туристических лагерей и туристической базы, а также жители близлежащих посёлков.
Пожар распространился на национальный парк Доньяна.
На данный момент правоохранительные органы не исключают, что причиной пожара мог стать человеческий фактор.
Пожар начался примерно в 21:30 по местному времени 24 июня.