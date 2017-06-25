Луганск, 25 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 25 июня, вопреки достигнутым в Минске договорённостям семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом заявили в оборонном ведомстве республики, сообщает Луганский информационный центр.

Mil.gov.ua Украинские военные

Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Калиново, сёл Сокольники, Смелое и Новокиевка.

Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов АГС, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.Читайте также: Киевские пропагандисты придумывают мифические диверсионные группы и пленных

Кроме того, минобороны ДНР информирует, что силовики Киева за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результате повреждён дом на западной окраине Донецка. Об этом 25 июня сообщили в оперативном командовании республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов республики», — сказал представитель командования.

Он добавил, что обстрелы велись из артиллерийских и танковых орудий, миномётов, вооружения БМП и БТР, гранатомётов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в посёлке Трудовские Петровского района на западе Донецка повреждена кровля жилого дома по улице Летчиков, 54/1.

Читайте также: Пушилин разберется с украинскими нарушителями «хлебного перемирия» Более того, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ воспользовалась «хлебным перемирием» в Донбассе, чтобы начать масштабную перегруппировку сил и средств в зоне конфликта.

«Сложившаяся обстановка на линии соприкосновения позволяет сделать вывод о том, что под прикрытием «хлебного перемирия» украинские силовики осуществляют усиление подразделений на Донецком и Мариупольском направлениях, рассредоточивая запрещенное вооружение», — отметил офицер.

Басурин подкрепил свое заявление данными разведывательных донесений. В частности, сообщается, что к северу от Мариуполя, под посёлок Заря (19 км от фронта) переброшено 12 гаубиц «Акация».

К югу от Донецка, в район посёлка Владимировка (16 км от фронта), прибыл железнодорожный эшелон с личным составом и тяжёлым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 «Град», а неподалёку, под Волновахой, — три железнодорожных эшелона товарных вагонов с боеприпасами для танков, снарядами для РСЗО, снарядами и пороховыми зарядами для 122-мм и 152-мм ствольной артиллерии. Из тыловых районов в сторону Авдеевки движется колонна из 28 танков, на месте же уже размещается батальон «Харьков».

"Под Константиновку прибыли американские и канадские инструкторы, до 50 человек. По имеющимся данным, группа иностранных специалистов в ближайшее время планирует работать в районе Мариуполя», — резюмировал представитель командования ДНР.

Напомним, что в Донбассе с полуночи 24 июня должно было действовать «хлебное перемирие» на время сбора урожая. Оно было согласовано 21 июня участниками Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Ожидалось, что оно продлится до 31 августа.