Москва, 25 июня, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал инициативу конгрессменов-республиканцев вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД). Своё мнение на этот счёт Пушков опубликовал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 25 июня.

Pixabay.com Дядя Сэм

Напомним, группа республиканских членов Конгресса США подготовила законопроект о выходе Вашингтона из договора РСМД. В Белом доме нет единого мнения на этот счёт, однако все представители американских властей обвиняют Москву в нарушении договора РСМД.

При этом никакой конкретики в этих обвинениях нет. Что именно нарушила Россия и какие-то доказательства нарушений, так и не приводятся, хотя голословные обвинения звучат с 2014 года. Ситуация напоминает антироссийскую истерию, касающуюся якобы имевшего место «вмешательства России» в выборы в США. Там также нет никаких доказательств.

Пушков считает, что стремление конгрессменов вывести США из договора РСМД свидетельствуется о попытке разрушить всё то, что позволило вывести мир из состояния холодной войны.

«В Конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить всё то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД», — написал Пушков.

Напомним, речь идёт о договоре от 1987 года между СССР и США. Договор РСМД предусматривал уничтожение, запрет на создание и развёртывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.