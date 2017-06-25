Каракас, 25 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил поздно вечером в субботу, 24 июня, что «обнаружена компьютерная система, с помощью которой злоумышленники хотели сорвать проведение голосования по выборам в Национальную Конституционную Ассамблею (ANC) 30 июля 2017 года», сообщает испанская АВС.

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«Мы раскрыли операционный центр, разработавший программу взлома сети Национального избирательного совета с тем, чтобы исказить результаты голосования. Деятельность противника парализована, выборы состоятся в нормальном режиме», — сказал Мадуро, выступая на состоявшемся в Каракасе митинге, посвященном 196-й годовщине победы освободительной армии Симона Боливара в битве против испанских завоевателей при Карабобо.

Оппозиция 24 июня была занята протестами против правительства и президента, продолжающимися уже почти три месяца. Один из руководителей «Круглого стола демократического единства», экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес вновь направил оппозиционных манифестантов к стенам военной базы Ла Карлота, расположенной в восточной части Каракаса. В четверг, 22 июня, здесь во время беспорядков погиб один из демонстрантов и два военнослужащих были ранены.

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Не обошлось без инцидентов и на этот раз: в то время, как основная масса протестующих выкрикивала лозунги, группа экстремистов, находившаяся среди митингующих, бросала в военных камни и «коктейли Молотова». Силовики рассеяли толпу при помощи водомётов и слезоточивого газа. Депутат венесуэльского парламента оппозиционер Хосе Мануэль Оливарес в своем твиттере моментально обвинил власти в «репрессиях против мирного населения» и призвал «положить им конец».

Депутат также призвал правительство ликвидировать военную баз в Ла Карлоте, поскольку «она не имеет военного значения, а используется только для сбора информации о демократически настроенных гражданах и провокаций против них. Таких военных народ никогда не будет поддерживать!» Самим же военнослужащим базы Оливарес предложил «перейти на сторону народа и сложить оружие».