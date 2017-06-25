Москва, 25 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев осудил слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который предложил «дать в морду в раздевалке» футболисту российской сборной Юрию Жиркову, получившему красную карточку во время матча Кубка Конфедераций с Мексикой. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

Archive.government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Напомним, Лебедев в резкой форме обрушился с критикой на российскую сборную, которая проиграла решающий для себя матч в рамках турнира Кубка Конфедераций. Матч состоялся в Казани 24 июня и завершился со счётом 2:1 в пользу Мексики. Российская сборная не смогла выйти из группы и завершает своё участие в Кубке Конфедераций.

Больше всего от Лебедева досталось вратарю российской сборной Игорю Акинфееву и полузащитнику Юрию Жиркову.

Акинфеева Лебедев считает плохим голкипером, уровень которого явно не соответствует уровню национальной сборной. Оба пропущенных мяча, по мнению Лебедева, — грубейшие ошибки Акинфеева.

Про Жиркова, который на 9-й минуте матча заработал жёлтую карточку, а в середине второго тайма был удалён с поля, Лебедев заявил:

«По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение».

Однако глава комитета по этике РФС эмоциональную критику Лебедева не разделяет.

«Очень странно слышать такие заявления. Тем более Юрий был одним из лучших игроков матча. Любое нарушение этики должно быть рассмотрено, а грубое — наказано. Такие слова недопустимы», — заявил Семён Андреев.