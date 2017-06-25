Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. На уходящей неделе в Санкт-Петербурге состоялись сразу два футбольных матча Кубка конфедераций. Второй из них дал рекордную посещаемость новому стадиону на Крестовском острове. Однако большой футбол не смог даже близко сравниться по популярности с традиционным праздником выпускников «Алые паруса».

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на празднике «Алые паруса»

Футбол не помеха

То, что «Алые паруса» состоялись в привычное для горожан время, в период пика белых ночей, само по себе стало праздником. Как сообщил журналистам глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, со стороны ФИФА Смольному настоятельно предлагали перенести «Алые паруса» на другое время из-за Кубка конфедераций, однако было принято решение не ломать многолетнюю городскую традицию.

Футбольные матчи, прошедшие на Крестовском острове 22 и 24 июня, разумеется, отразились на городской жизни, однако их влияние не следует преувеличивать. Интерес к Кубку конфедераций у зрителей оказался не настолько велик, чтобы стадион «Санкт-Петербург Арена», вмещающий 68 тысяч зрителей, оказался заполнен целиком. Даже на открывавшем турнир матче, в котором победно сыграла сборная России, было заметно множество свободных мест.

После матча открытия болельщики жаловались в соцсетях на слишком дорогие, по российским меркам, билеты на Кубок конфедераций. Уже во время второго петербургского матча, между сборными Камеруна и Австралии, на трибуны, по сообщениям СМИ, пришли несколько тысяч петербургских бюджетников, получивших билеты бесплатно.

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Возможно, интерес к футболу у нордически спокойных петербуржцев развивался постепенно, или всё дело в приехавших в город «звёздах», но уже на матче Португалия — Новая Зеландия стадион «Санкт-Петербург» взял новую для себя высоту, собрав более 56 тысяч зрителей.

Если в финальном матче Кубка конфедераций на Крестовском острове сойдутся, как ожидается, главные фавориты турнира, сборные Португалии и Германии, то 2 июля этот рекорд наверняка будет перекрыт.

Гайд-парк на кладбище могут закрыть

Последствия драматических событий, развернувшихся в День России на Марсовом поле, на уходящей неделе поставили под вопрос дальнейшее функционирование так называемого «гайд-парка» на этом месте. Напомним, несколько лет назад городским законом Марсово поле было утверждено в качестве места, на котором могут в уведомительном порядке организовываться митинги и пикеты с числом участников до 200 человек.

Однако в последние полгода Марсово поле неоднократно становилось местом проведения массовых протестных акций с гораздо большим числом участников, причем некоторые из этих акций прошли без санкции властей. Наиболее серьезные последствия вызвали акции сторонников Навального под лозунгами борьбы с коррупцией, прошедшие 26 марта и 12 июня. В ходе пресечения несанкционированного митинга на Марсовом поле в День России в отделах полиции оказалось невиданное для Петербурга количество задержанных — почти 600 человек. Они были приговорены к штрафам на разные суммы и административным арестам на несколько суток.

После этого общественный совет при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выступил с инициативой запретить массовые акции на Марсовом поле и найти для них другое постоянное место. Вспомнили о том, что Марсов поле — это, вообще, кладбище, на котором захоронены жертвы трагических событий Февральской и Октябрьской революций 1917 года, а также люди, погибшие в первые послереволюционные годы. Именно в память о жертвах столетней давности в центре площади горит вечный огонь. Кроме того, на Марсово поле традиционно приезжают петербургские молодожены, здесь гуляют родители с детьми.

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В Смольном услышали призыв общественников при полиции, однако поддерживать его пока не спешат. «Вопрос неоднозначный. Поубирать чего-то отовсюду — наверное, большого ума не надо», — заметил вице-губернатор Александр Говорунов. Он добавил, что варианты для размещения «гайд-парка» в другом месте есть, однако гораздо важнее — в любой точке, где проходят массовые акции, не допускать перерастания уличной активности в беспорядки. За то, что этого не произошло 12 июня, петербургскую полицию поблагодарил глава Заксобрания Вячеслав Макаров, напомнив о горьком опыте времен развала СССР.

Ленинград вспоминал героев войны

В День памяти и скорби в Северной столице состоялись торжественно-траурные мероприятия по случаю 76-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. В день трагической годовщины сразу в нескольких памятных для города-героя Ленинграда местах были зажжены тысячи свечи, на Пискаревском, Серафимовском и других кладбищах возложены цветы и венки.

Сразу в двух районах города 22 июня 2017 года прошли церемонии захоронения советских воинов, павших в годы войны, останки которых были найдены на местах боёв Великой Отечественной.

В Пушкинском районе на воинском мемориале «Кондакопшино» предали земле останки 49 бойцов Красной армии. Их обнаружили в 2015—2016 годах в этих же местах, где на подступах к Ленинграду шли ожесточенные бои с врагом пытавшимся задушить и уничтожить не сдавшийся город. Под своими именами были похоронены только двое солдат, имена остальных установить не удалось. Церемония прошла с соблюдением всех положенных воинских ритуалов.

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Также с воинскими почестями похоронили троих советских лётчиков в Кировском районе Петербурга. Члены экипажа бомбардировщика Пе-2 погибли, когда их самолет был под Нарвой 26 марта 1944 года. Место гибели военных летчиков нашли в Эстонии в 2014 году. По сохранившимся номерам агрегатов и архивным документов были установлены имена лётчиков: командир Павел Кузнецов, штурман Константин Рогов, стрелок-радист Афанасий Фадеев.

Более того, поисковики и власти сумели разыскать семьи погибших. Одна семья проживает в Кировском районе Петербурга, две — в Московской области. Приехавшие на церемонию захоронения, они рассказали, что в их семьях долгие годы искали сведения о пропавших родственниках, и наконец история их героической гибели прояснилась, и защитники станы обрели вечный покой в родной земле.

«Алые паруса»: мусора стало меньше

Петербургский праздник выпускников, получивший общероссийский статус и международное признание, состоялся в ночь на 24 июня. К счастью для его участников и гостей, в эту белую ночь переменчивая питерская погода смилостивилась, и первый день взрослой жизни молодые люди встретили без дождя.

Программа «Алых парусов» не претерпела кардинальных изменений по сравнению с прошлыми годами, но в этой предсказуемости — большой плюс праздника, делающий его привлекательным не только для школьников, но и туристов. Как сами выпускники, которых в этот раз было более 35 тысяч, так и гости твёрдо знают, что кульминацией события станет появление в акватории Невы бригантины под алыми парусами, символизирующей надежду на будущее и веру в любовь. Столь же ожидаемым было и масштабное световое и пиротехническое шоу, сопровождающее главный эпизод праздника.

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Корреспондент ИА REGNUM, освещавший ход мероприятия, отметил, что выпускники не унывали даже тогда, когда им не очень нравились исполнители, выступавшие на сцене Дворцовой площади: они объединялись в свои компании и пели любимые песни. Кроме того, в месте проведения «Алых парусов» почти не встречались агрессивные или неадекватные люди. Чего в этом больше — эффективной работы служб безопасности и правоохранительных органов, или растущего гражданского самосознания молодых людей, — каждый пусть решает сам.

Зато объективным показателем стало уменьшение количества мусора, которое осталось после «Алых парусов». Если в 2016 году городскими службами за праздничную ночь было собрано и вывезено 715 кубометров мусора, а для влажной уборки израсходовано 4500 кубометров воды, то в 2017-м объем мусора уменьшился до 645 кубов, а на «пролив» потратили 4000 кубических метров воды.

Добавим, что количество участников, гостей и зрителей праздника «Алые паруса» в этом году достигло двух миллионов человек.