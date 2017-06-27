Москва, 27 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Согласие японского премьера Синдзо Абэ на развитие проекта совместной экономической деятельности с Россией в зоне Южно-Курильских островов, высказанное им в прошлом году, вызвало удивление среди японских политических экспертов и обозревателей. Почему решение о сотрудничестве оказалось повисшим в воздухе и каковы нынешние обстоятельства российско-японских отношений, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Необычность решения японского премьера, связанная с Южными Курилами, заключалась в том, что в практике предшествующих лет японская администрация руководствовалась политикой жесткого запрета, распространявшегося на посещение гражданами Японии Курильских островов. Делалось это для того, чтобы не создавать прецедента нахождения японцев в рамках советской, а позднее российской визовой системы, четко определяющей принадлежность островов. Новая экономическая инициатива была воспринята многими экспертами как возможная попытка «ползучего присоединения» территории, под прикрытием лозунгов об экономической целесообразности.

Догадки и гипотезы выдвигались до тех пор, пока премьер-министр Японии не дал разъяснение, гласящее, что цель освоения «северных территорий» состоит в выработке законодательного обоснования, не противоречащего позиции Токио о принадлежности островов. Это означало бы предоставление работающим на Курилах японцам статуса «экстерриториальности», то есть нераспространения на них российского законодательства. Такая идея противоречит Конституции РФ, и, следовательно, не может быть принята российской стороной.

Недавно президент Путин сделал заявление, из которого следует, что совместная работа на островах возможна, но сделать нельзя ничего без создания соответствующих условий, которые повысили бы уровень доверия. Тем более, что есть ряд отягчающих вопросов —"Это все очень тонкие вещи, которые требуют очень тщательного и взвешенного рассмотрения и проработки… В зависимости от того, как пойдет эта работа, будет принято окончательное решение. Говорить пока об этом преждевременно», — сказал Путин.

Подробности читайте в статье: Россия и Япония: попытки переиграть друг друга не имеют смысла

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