Вашингтон, 27 июня, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Критика, не смолкающая с самого начала президентской гонки Трампа и резко усилившаяся после его избрания, ищет любые лазейки для дискредитации президента США в глазах общества. Теперь к целевой группе атакующих СМИ добавилась консервативная часть американского социума. О том, как семейные дела Дональда Трампа становятся поводом для нападок, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Ивана Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Для трамповского избирателя — держащегося за традиционные ценности и консервативного в своих взглядах, семейная жизнь президента может стать поводом возмутиться, если что-либо в ней идет не так, как заведено в американской глубинке. На сей раз, причина инсинуаций состояла в нежелании первой леди переселяться в Вашингтон. Местные журналисты раздули шумиху вокруг неоправданно высоких расходов, тяжким бременем ложащихся на казну из-за необходимости спецслужбистам нести караульную вахту сразу в двух местах. К этим обвинениям добавилась еще и привычка президента отдыхать на собственном курорте Мар-а-Лаго, не так хорошо защищенном как традиционные места отдыха американских президентов. Теперь же, когда жена и сын вернулись после окончания учебного года к мужу и отцу, все, кто раздувал шумиху о возможно скором распаде президентской семьи, грустно свернули свои «версии».

Но это вовсе не означает прекращения травли Большого Дональда. Охота должна продолжаться, преследуемый не может быть упущен из-под огня критики ни на минуту, таков закон жанра. Да и целевые средства у тех, кто заказал Трампа, еще и не думали кончаться. Так что получившие два негативных результата критики, провалившие версию «русского следа», не обнаруженного в показаниях экс-директора ФБР Коми и не дождавшиеся распада трамповской семьи, снова готовятся к бою. На этот раз им предстоит обнаружить, если Фортуна окажется на их стороне, какие преступления скрываются за нестыковками в показаниях Джефа Сэшнса, генерального прокурора США, выступающего свидетелем по делу о «русском следе».

Узнайте детали из статьи: Либеральная Америка в ярости: Трамп воссоединился с семьей

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