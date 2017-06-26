Екатеринбург, 27 июня, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся вокруг выдвижения кандидата на выборы губернатора Свердловской области выявила серьезную недемократичность, угнездившуюся в недрах «возможно, самой демократической российской партии». Во всяком случае, именно так могут быть восприняты декларации политической платформы партии «Яблоко», о которой идет речь в статье корреспондента ИА REGNUM Алексея Банникова.

Gaz v pol Евгений Ройзман

Что же стряслось в процессе выдвижения кандидата настолько экстраординарного на региональной партийной конференции 17 июня, что10 членов партии, включая руководителя регионального отделения Юрия Переверзева, заявили о своем выходе? Камнем преткновения в данном случае послужила фигура нынешнего Екатеринбургского губернатора Евгения Ройзмана, выдвигающего свою кандидатуру от партии «Яблоко».

Внезапно обнаружилось, что у регионального отделения свои планы и на роль кандидата в губернаторы Свердловской области претендует также ее представитель Сергей Тюриков. Срыв региональной конференции с последовавшим вмешательством Григория Явлинского, одного из основателей партии, показывают проигрыш тех, кто желал выдвижения своего, регионального кандидата Тюрикова. Это же подтверждается и словами того же Явлинского о проведении конференции на федеральном уровне. Вся эта ситуация вызвала множество комментариев экспертов и политологов, оценивавших различные версии «заговора против Ройзмана» или обсуждавших репутационные потери партии.

Но если обратиться к истории «Яблока», то разногласие, имевшее место на региональной конференции в Екатеринбурге, вполне укладывается в линию эволюции «яблочников». Заявленная с момента своего возникновения как «демократическая», эта партия довольно быстро стала терять сторонников и перешла к ставшим стандартными обвинениям в использовании против нее административного ресурса на выборах.

Прежде, чем обвинять во всех своих бедах нехороших власть предержащих, отнимающих голоса у якобы имеющей многочисленных сторонников и последователей партии, стоило бы возможно поискать причин политической непопулярности в эпизодах, подобных уже описанному. Действительно, Ройзман был «спущен верху» местному отделению как кандидат, чье выдвижение не обсуждается, ибо решение пришло с высочайшего федерального уровня. Стоит ли партии, демонстрирующей такое отношение к собственным членам, так уж рьяно расписываться в приверженности к демократии?

Читайте подробности в статье: Демократия против демократии — станет ли Ройзман кандидатом в губернаторы?

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