Москва, 25 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

Российский лидер отметил роль российских мусульман в поддержании мира и укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.

Путин назвал Ураза-байрам праздником, который «несёт в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся».

Кроме того, российский лидер отметил, что российские мусульмане отличаются бережным отношением к богатому духовному, историческому наследию предков.

«Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — сказано в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, Ураза-байрам, известен также как Праздник разговения и Ид аль-Фитр —исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в первые три дня месяца Шавваль.