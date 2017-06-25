Лондон, 25 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум.

«Двухдневный саммит в Брюсселе, заявлявшийся как стартовое мероприятие переговоров по брекситу показал, что Европа не стремится вопрос развода с Великобританией поместить в ряд первоочередных, — пишет The Guardian. — Судя по сухой реакции Ангелы Меркель на предложения, выдвинутые Терезой Мэй, ЕС и Германию, как его лидера, волнуют, прежде всего, внутренние проблемы сообщества. Все же что касается Альбиона, пока в тумане, и никто пока не собирается этот туман рассеивать».

Pixabay.com Флаг ЕС

«Меркель ясно дала понять, что брексит не был главным пунктом саммита и не будет являться таковым в дальнейшем — у Евросоюза достаточно экономических проблем и забот в борьбе с терроризмом. Именно они и будут носить приоритетный характер, — несколько обиженным тоном сообщают из Брюсселя специальные корреспонденты газеты Дженнифер Ранкин, Хизер Стюарт и Дэниэл Боффи. — Хотя такая позиция немецкого канцлера и выглядит больше демонстративной, чем соответствующей действительности, надо признать, что уже при обсуждении первого вопроса — о положении британцев в странах ЕС и граждан Евросоюза в Великобритании — стороны зависнут надолго».

Журналисты отмечают, что «предложение Терезы Мэй сохраняет фактическое равенство в правах на территории Соединенного Королевства для коренного населения и 3,5 миллиона граждан стран Сообщества. ЕС не устроила только одна позиция — европейцы, проживая в Британии, будут находиться под юрисдикцией Британии, а не Евросоюза».

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Авторы подчеркивают, что руководители ЕС, в частности Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, выразили недовольство предложением Терезы Мэй, сказав, что не могут его принять, поскольку оно нарушает права граждан стран ЕС.

По мнению экспертов, «в словах Туска и Юнкера сквозит не только юридическая неграмотность, но и элементарное желание затянуть переговоры, исходя из каких-то своих интересов: было бы странно, если бы в государстве, не входящем в Евросоюз бал правил бы не свой суд, а заграничный. На каком основании вдруг граждане ЕС должны будут обладать в Британии фактической экстерриториальностью?»

Вряд ли в Евросоюзе не понимают абсурдность своих претензий, скорее всего, в Брюсселе действительно решили измотать противника долгими переговорами обо всем и ни о чём конкретно.