Нью-Йорк, США, 25 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону в первом раунде боя, который состоялся в рамках турнира Bellator 180. Бой прошел сегодня, 25 июня, в Нью-Йорке.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

Поединок длился менее двух минут. Оба соперника обменялись мощнейшими ударами, после которых они оказались на канвасе. Однако Митрион быстрее смог прийти в чувство и бросился добивать Емельяненко.

Судья был вынужден остановить бой после того, как Емельяненко пропустил несколько мощных ударов Митриона.

Стоит отметить, что этот бой должен был состояться ещё в феврале 2017 года, но тогда Митрион был экстренно госпитализирован с подозрением на камни в почках. Бой был перенесен на июнь.

Для Емельяненко, который вернулся в профессиональный спорт после некоторого перерыва, это уже пятое поражение в карьере.