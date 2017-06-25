Дамаск, 25 июня, 2017, 07:10 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Эд-Дана сирийской провинции Идлиб. Об этом 25 июня сообщает Arab News со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

Jim Gordon После взрыва

Источником взрыва стал заминированный автомобиль, взрывное устройство сработало на территории рынка города Эд-Дана, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.

Сообщается, что пока речь идет о десяти убитых, в том числе детях, и около сорока раненых. Однако количество жертв может возрасти из-за критического состояния некоторых пострадавших в результате взрыва.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Инцидент произошел через сутки после двойного взрыва, произошедшего в городе прошлой ночью. В результате атаки террористов тогда погибли два человека и более десяти получили ранения.