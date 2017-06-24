Вашингтон, 25 июня, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Ведущие американские «ястребы» подталкивают администрацию президента США принять меры для разработки новых ракет, что станет первым шагом по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом 24 июня сообщает Politiko.

U.S. Army Ракета средней дальности

«Безответственно для нас продолжать придерживаться договора, когда один из участников уже давно отошел от него», — заявил член палаты представителей Майк Роджерс, возглавляющий ключевой комитет по ядерным вооружениям.

Роджерс и его сторонники обвиняют Россию в разработке новой стратегической ракеты, что фактически стало выходом из РСМД. По их мнению, дальнейшее соблюдение условий договора в этих условиях ставит под угрозу национальную безопасность США. Однако противники такого радикального решения считают, что выход из РСМД может спровоцировать полномасштабную гонку вооружений.

Ряд представителей Пентагона, Госдепартамента и Совета национальной безопасности США считают, что Договор о РСМД по-прежнему отвечает интересам национальной безопасности страны, и необходимо применить все возможные дипломатические меры для того, чтобы Россия соблюдала положения договора.

Недопустимым считает выход из РСМД бывший министр обороны США Уильям Перри, являющийся членом совета Пентагона по вопросам оборонной политики.

«Это может только привести к большей опасности, — заявил он, комментируя планы по созданию в США новых ракет малой дальности. — Шансы на провал в ядерном конфликте больше (с такими ракетами), чем с ракетами дальнего действия, потому что они не базируются на наших берегах».

«Вся структура контроля над вооружениями может разрушиться, и мы можем оказаться в гонке ядерных вооружений, — заявил Ричард Берт, один из ведущих переговорщиков по разоружению между Вашингтоном и Москвой при администрации президента Джорджа Буша-старшего. — Прежде чем выходить из Договора о РСМД, нам нужно сделать глубокий вдох».

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Участники договора обязались не создавать, не испытывать и не размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от тысячи до 5,5 тыс. километров) и малой (до тысячи км) дальности.

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