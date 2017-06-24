Луганск, 24 июня, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины готовят целенаправленные диверсии против наблюдателей ОБСЕ, которые работают на границе с Крымом. Об этом 24 сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

СБУ

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ. По имеющимся у нас данным, в районах пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар» сотрудниками Службы безопасности Украины готовится покушение на представителей мониторинговой миссии, среди которых Ханс Петер Эттер и Пол Маккалоу», — рассказали в МГБ ЛНР.Читайте также: В ЛНР вернули ОБСЕ потерянный беспилотник

В министерстве госбезопасности подчеркнули, что им известны личности преступников из украинской спецслужбы.

«МГБ также располагает информацией о причастности к данной провокации ряда сотрудников департамента контрразведки 5 Управления Службы безопасности Украины, находящихся в настоящее время в указанных пунктах пропуска. Ими являются: капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович», — уточнили луганские правоохранители.

Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обращаются к наблюдателям с целью предотвращения террористических актов со стороны киевских властей.Читайте также: Боевой Донбасс: ДНР подозревает ОБСЕ в сокрытии военных преступлений ВСУ

«Мы вынуждены еще раз публично обратиться к представителям международных миссий, с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не стать жертвами террористических акций украинских спецслужб», — призвали в МГБ.