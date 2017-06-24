Бразилиа, 24 июня, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Бразильской Республики Родриго Жанот подготовил обвинительное заключение против действующего президента страны Мишела Темера, сообщает венесуэльское издание Ultimas noticia. Как отмечает корреспондент газеты Джон Сиснерос, «заключение прокурора содержит обвинения только в коррупции, а не в отношении всех видов нарушений закона, допущенных главой государства». По мнению журналиста «прибегнув к тактике разделения обвинительных статей, Жанот рассчитывает таким образом ослабить позиции защиты, для которой удобнее было бы, обнаружив одну неточность прокуратуры, развалить все дела, собранные в один пакет».

Иван Шилов ИА REGNUM Мишел Темер

Обвинение Темера в получении взяток будет представлено генпрокурором в судебную инстанцию в начале следующей недели. Издание напоминает, что для возбуждения дела против действующего президента страны требуется одобрение не менее 2/3 депутатского состава нижней палаты республиканского парламента — только в этом случае Верховный Суд может начать расследование в отношении высшего должностного лица государства.

Адвокат Мишела Темера Антонио Марис отказался прокомментировать сообщение о предстоящем представлении Родриго Жанотом обвинительного заключения, сказав лишь, что «господин президент уже неоднократно подчеркивал, что непричастен ни к каким коррупционным делам».

Возможное расследование помешает президенту начать экономические реформы, которые нужны стране, отмечает издание.