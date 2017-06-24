Москва, 24 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. НА 25-й минуте вингер «Спартака» Александр Самедов открыл счет точным ударом в дальний угол после скидки Александра Ерохина — 1:0.

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Через 5 минут защитник «Сантос Лагуны» Нестор Араухо сравнял счет ударом головы после розыгрыша штрафного — 1:1.

В дебюте второго тайма Ирвинг Лозано вывел Мексику вперед, добив мяч в пустые ворота после ошибочного выхода вратаря — 1:2.

Статистика матча (Россия/Мексика)

Удары 10/11

Удары в створ 2/6

Владение 37%/63%

Фолы 20/7

Россия покинула турнир, вылетев с третьего места с 3-мя очками. Мексика вышла в плей-офф со второго места, набрав 7 очков.

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Самедов, Глушаков, Головин, Ерохин, Смолов, Бухаров.

Мексика: Очоа, Араухо, Рейеш, Лайюн, Морено, Дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Вела, Эрнандес, Лосано.

Главный арбитр матча: Фахад Аль Мирдаши.

Предупреждения: Жирков — 9, Гуардадо — 16, Кудряшов — 63, Васин — 71, Головин — 88.

Удаления: Жирков — 68.

Голы: Самедов 25 — 1:0, Араухо 30 — 1:1, Лозано 52 — 1:2.