Луганск, 24 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Энергетики Кировска восстановили пострадавшую в результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ линию электропередачи и готовятся к запуску водоснабжения города. Об этом сообщил днем 24 июня глава города Геннадий Карцев.

Линии электропередач

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«Сегодня в 12.25 была полностью восстановлена линия электропередач, которая была повреждена в результате вчерашнего обстрела ВСУ. Уже осуществлен пробный пуск, все работает», — сказал он.

«Сейчас готовимся к запуску водоснабжения города. Хотел бы выразить благодарность нашим энергетикам и сотрудникам водоканала. РЭС отработал изумительно и оперативно, большое спасибо им», — отметил Карцев.

ВСУ вчера вели артиллерийский обстрел Кировска и прилегающих к нему поселков, также был обстрелян район водозабора, из-за чего была прекращена подача воды в город.

Чуть позже Геннадий Карцев сообщил, что в Кировске полностью восстановлено водоснабжение, отсутствовавшее в городе больше суток из-за обстрелов со стороны ВСУ.

«С трех до четырех была осуществлены все подготовительные работы. И в половину пятого вечера вода начнет поступать в город всем потребителям», — сказал Карцев.