Москва, 24 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В конце сентября — начале октября в Российской Федерации будет принято решение о продлении программы выплаты материнского капитала. Об этом, как передает RT, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ответ на соответствующий вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До принятия проекта бюджета, до осени, — сказала вице-премьер. — До конца сентября — начала октября, вот так».

По ее словам, правительство РФ в настоящее время обсуждает тему маткапитала вместе с другими мерами демографической политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд Российской Федерации предложил правительству РФ продлить до 2023 г. действие программы маткапитала для семей, родивших второго ребенка. Изначально сумма выплаты составляла 250 000 рублей, теперь — 453 000 рублей.

За 10 лет работы программы финансовые средства получили 7,8 млн граждан.

Читайте также: Действие регионального маткапитала на Дальнем Востоке намерены продлить

Читайте также: «Продление маткапитала облегчит жизнь части российских семей»