Луганск, 24 июня, 2017, 16:38 — ИА Регнум. «Завод намерен наладить производство и реализовывать по территории Республики для внутреннего потребителя изобретение инженера ЛНР Василия Виногреева — держатель электрода для ручной дуговой сварки. Это экономически будет выгоднее, нежели завозить со стороны. Республика нуждается не только в этом изобретении, Республика вообще нуждается в изобретениях, сейчас идет строительство не только молодого государства, но и его промышленности, нужны молодые, интересные инженеры, изобретатели. Пусть приходят, мы всегда готовы к сотрудничеству в инновационной и изобретательской сферах. Если есть желание, но нет своих идей — мы можем подкинуть идеи», — рассказал Куцевол.Читайте также: Еще два предприятия в ДНР возобновят работу

Советский плакат «Молодой инженер, в цех!»

Талантливый инженер В. Виногреев, у которого на счету более 400 изобретений и рационализаторских предложений в разных сферах науки и народного хозяйства, особо отметил, что «политика ЛНР в корне расходится с бесхозяйственной политикой Украины, которая не нуждается в отечественных изобретателях».

«Раньше все тяжело это внедрялось, но сейчас процесс пошел, наладилось сотрудничество с министерством промышленности, с заводом, который возьмется выпускать держатель электрода для ручной дуговой сварки. Я годами пытался внедрить в жизнь свои изобретения, но на Украине это никому не нужно было. Это за рубежом, узнав об изобретении, — в тот же день хватали, на следующий внедряли и в тот же день оплачивали. Усовершенствовал я электродвигатель, например, — да, казалось бы, хватай! Но — глухо. А японцы мою статью перевели и напечатали, готовы любое толковое изобретение применять у себя», — считает изобретатель.

Изобретатель, чьи статьи переведены и опубликованы в крупнейших специализированных журналах десятков стран, написал от отчаяния письмо президенту национальной академии наук Украины Борису Патону. Ответ, хотя и был в теплых тонах, имел формат отписки.Читайте также: «Для запуска машиностроения ДНР нужны инвестиции и рынки сбыта»

«Мой держатель электрода соответствует и даже превосходит по некоторым параметрам требования ГОСТа, безопаснее и дешевле держателей многих стран мира, в том числе японских и немецких производителей. Сейчас вышли на мировую арену шведские электрододержатели, Украина их закупает, примерно, по одной тысяче гривен (чуть более двух тысяч рублей — прим. Ре), мое изобретение стоит около 100 гривен и характеристики у шведского хуже, чем у моего», — подчеркнул Виногреев.

«Министерство промышленности и торговли ЛНР намерено аккумулировать на своей площадке все предложения наших изобретателей и рационализаторов. И на сегодняшнем примере вы видите, что мы нашли взаимосвязь между самой идеей и воплощением в производство — изготовление опытного образца для дальнейшего применения в нашем народном хозяйстве. Основной целью решения является достижение экономического эффекта, а также улучшение условий охраны труда и техники безопасности. Я думаю, мы запустим в производство этот образец, ЦКБ «Донец» на сегодняшний день — это достойная база, и у нас все будет хорошо», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Луганской Народной Республики Андрей Череватый.Читайте также: ДНР останавливает работу государственных шахт

Замминистра добавил, что Минпром намерен курировать взаимодействие с изобретателями и будет прикладывать максимум сил для внедрения лучших и экономически обоснованных идей изобретателей в жизнь.

«Раньше на всех наших предприятиях были патентные бюро или патентные отделы, которые сокращали путь от введения изобретения до получения патента и внедрения в производство с обязательным экономическим эффектом. Вот сейчас мы ставим перед собой задачу собрать всех специалистов, изобретателей, рационализаторов, которые есть, чтобы ни одна идея не прошла бесследно, чтобы обязательно связать инженера с профильным предприятием для реализации его идеи. Я думаю, что в следующем году, в последнюю субботу июня за этим столом мы отчитаемся о проделанной работе по новым разработкам», — резюмировал Череватый.

Центральное конструкторское бюро машиностроения «Донец» занимается разработкой и изготовлением оборудования для получения материалов электронной техники, в том числе: по выращивания монокристаллов кремния, сапфира, карбида кремния, соединений А3В5, А2В6, оксидных материалов — более 100 видов); резки монокристаллических слитков на пластины; шлифовки и полировки пластин кристаллов.