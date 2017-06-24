Донецк, 24 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Министр образования и науки ДНР Лариса Полякова на брифинге в Донецке рассказала, что в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса студенты, проживающие на подконтрольной Украине части территории Донецкой области, отныне получат возможность дистанционно обучаться в вузах ДНР. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба министерства образования и науки ДНР.

Mondnr.ru Студенты вуза ДНР

«Для лиц, которые проживают на временно подконтрольной Украине территории Донецкой области, и получивших документ государственного образца об общем среднем образовании на Украине, результаты ВНО, полученные в 2016−17гг., приравниваются к результату ГИА ДНР», — заявила она.

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Также по словам министра, во всех вузах ДНР будет произведено техническое переоснащение системы внеаудиторного — дистанционного обучения.

«Особое внимание будет уделено обновлению серверной базы, которая обеспечит бесперебойную работу электронных образовательных ресурсов. В каждом вузе будет создана, либо обновлена отдельная информационная система, содержащая программы, конспекты, курсы, задания, дополнительные методические материалы», — добавила Лариса Полякова.

Министр подчеркнула, что данные меры позволят в полном объёме удовлетворить потребность в предоставлении дистанционных занятий для всех студентов, которые по объективным причинам имеют затруднения с очным посещением учебных заведений.

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В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в порядок и правила приёма на обучение в образовательные учреждения ДНР на 2017−18 учебный год были внесены изменения для упрощения получения образования абитуриентами с территории Донецкой области, подконтрольной Украине.