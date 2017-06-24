Тбилиси, 24 июня, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 23 июня рассмотрел во втором чтении, а затем принял проект закона о внесении изменений в Конституцию Грузии и проект закона «Об Аджарской автономной республике».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

Первый законопроект был принят 115 голосами, единогласно всеми депутатами, входящими во фракции «Грузинской мечты», а при голосовании по второму законопроекту на заседании не присутствовал один из депутатов от фракции «Грузинская мечта — Промышленники», и он был принят во втором чтении 114 голосами. Кворум для принятия обоих конституционных законопроектов составлял 113 голосов. В первом чтении оба законопроекта были приняты 115 голосами, единогласно.

Как и на заседании 22 июня, на этом заседании не присутствовали депутаты от оппозиционных фракций «Европейской Грузии», «Национального движения» и «Альянса патриотов». Как известно, эти фракции объявили внеочередным заседаниям бойкот, так как выступают против конституционных изменений в том виде, в каком их вынесла на рассмотрение парламента правящая партия.

Особенно возмущает оппонентов тот факт, что переход от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента откладывается на период до выборов 2024 года, а выборы 2020 года пройдут по ныне действующей системе. Следует отметить, что перехода на пропорциональную систему сегодня желают представители тех партий, которые ранее составляли «Единое национальное движение». В период правления ЕНД отмены мажоритарной системы и выборов парламента по пропорциональной системе требовала тогдашняя оппозиция, часть лидеров которой сегодня представлена в правящей партии «Грузинская мечта».

Правящая партия отсрочила и переход к непрямым выборам президента до 2024 года для того, чтобы президента мог избрать избранный в пропорциональном порядке парламент. Это значит, что в 2018 году Грузия будет выбирать президента опять путем всеобщего прямого голосования.

Оппоненты выступают против записи в Конституции определения семьи как союза мужчины и женщины, расценивая ее как дискриминационную в отношении некоторых общественных групп. Не одобряют они и запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, считая, что правительство Грузии тем самым способствует обесцениванию земель и лишает грузинских крестьян возможности получить денежные средства за счет продажи земель.

Оппозиция расценивает конституционные законопроекты как отступление от принципов демократии и невыполнение правящей партией собственных обещаний и обращается к мировому сообществу с просьбой реагирования на допускаемые «Грузинской мечтой» нарушения и попытку единоличного принятия изменений в Конституцию.

Что касается правящей партии, она уверена, что принимает изменения, которые существенно улучшат действующий основной закон и исправят все его недочеты, в результате чего страна перейдет к более справедливой системе парламентского правления.