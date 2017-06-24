Мадрид, 24 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Встреча глав государств ЕС, состоявшаяся в Брюсселе в пятницу, 23 июня показала, что Сообщество больше волнуют проблемы взаимоотношений между его 27 членами, чем сложности, которые обещают переговоры остающихся в Евросоюзе государств с уходящей Великобританией, считает испанское издание АВС.

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«Европейские лидеры были увлечены идеей усиления оси Берлин — Париж, впервые приехавший на встречу в верхах новый президент Франции Эммануэль Макрон очаровал всех присутствующих своей уверенностью в окончательной победе сообщества над экономическими и политическими проблемами, — пишет бельгийский корреспондент газеты Энрике Сербето. — Великобританию, после того как Тереза Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте королевства европейцы теперь рассматривают как «слабое звено», переговоры с которым пройдут сами собой, причем обязательно в пользу 27-ми».

По мнению автора, «уже наметилось направление будущего: французский президент прибыл с пакетом серьезных и радикальных предложений, которые канцлер Германии сочла «добротным взносом» в копилку идей и теперь фрау Меркель сама настаивает на образовании оси Франция — Германия, на которую будет нанизываться все остальное евросоюзное настоящее и будущее».