Пекин, 24 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Сообщается, что оползень сошел сегодня примерно в 6:00 утра по местному времени (01:00 мск) в деревне Синьмо в провнции Сычуань. В общей сложности под грудой валунов и горной породы оказалось 40 домашних хозяйств.

Orange County Archives Оползень

На месте происшествия работают экскаваторы и более 500 спасателей. Работы крайне осложняются продолжающимся проливным дождём.

Местные власти блокировали движение по автотрассам, чтобы быстро доставлять пострадавших в больницы.

Кроме того, образована правительственно-экспертная рабочая группа, занимающаяся оперативным решением целого ряда проблем, возникших в результате оползня.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

Администрация провинции во главе с секретарем комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Сычуань Ван Дунмином проводит оценку масштабов последствий схождения оползня.

Точное число пострадавших до сих пор неизвестно.