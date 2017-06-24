Дамаск, 24 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Сообщается, что российская гуманитарная колонна доставила в Аль-Серкезию 350 комплектов с продуктами питания. В каждом из комплектов есть мука, рис, сахар, мясные консервы и чай.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь Сирии

Российские военные раздавали комплекты с продуктами питания на площади перед школой в Аль-Серкезии. В этот момент произошел инцидент: десятилетняя девочка упала в обморок.

К счастью, в российской гуманитарной колонне находились врачи, которые оказали девочке первую помощь. Они считают, что обморок произошел из-за длительного голодания. Российский медицинский автомобиль доставил девочку в клинику Латакии.

Доставка гуманитарной помощи в Аль-Серкезию стала возможной после того, как российские военные подписали соглашение о прекращении огня с руководством провинции Латакия.