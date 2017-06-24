Вашингтон, 24 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. По его словам, перед комиссией поставлена задача «убедиться, что весь процесс выборов заслуживает доверия, как в плане кибербезопасности, так и в отношении остальных процессов, включая контроль за удостоверениями избирателей».

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Спайсер отметил, что уже в ближайшие две недели комиссия сделает несколько заявлений, а в июле должны состояться слушания с её участием.

Кроме это, как сообщил пресс-секретарь, Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому советник президента США по нацбезопасности теперь будет отвечать также за контроль целостности как избирательной системы, так и других сфер с точки зрения кибербезопасности.

Напомним, 23 июня газета The Washington Post сообщила, что предыдущий президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение вирусного программного обеспечения, подконтрольного американским спецслужбам, в системах российской инфраструктуры.

Предполагалось, что целая система различных вирусов и кибероружия представляющая из себя «цифровую бомбу» должна была сработать в случае критического обострения российско-американских отношений.

Отмечалось, что такое решение было принято в качестве «ответной меры» на якобы имевшее место российское вмешательство в президентскую кампанию в США.