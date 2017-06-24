Каракас, 24 июня, 2017, 05:06 — ИА Регнум. В столице Венесуэлы Каракасе группа людей совершила нападение на здание Национальной ассамблеи, передаёт Actualidad Venezuela.

The Photographer Парламент Венесуэлы

По информации издания, нападавшие были вооружены камнями, металлическими трубами и палками. Они также начали забрасывать здание петардами и предприняли попытку выломать двери главного входа.

Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда сотрудники парламента проводили рядом со зданием акцию протеста против созыва Учредительного собрания.

По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четыре человека.

СМИ сообщают, что нападение могли организовать сторонники президента Николаса Мадуро, однако подтверждения этой информации нет.

Напомним, ожесточённые акций протеста оппозиции продолжаются в Венесуэле с начала апреля. В ходе беспорядков, по последним сведениям, погибли уже 75 человек.

На 30 июля в стране назначены выборы в Учредительное собрание, которое должно будет подготовить поправки в Конституцию. Против этого выступает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея.

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