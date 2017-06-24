В Венесуэле совершено нападение на здание парламента
Каракас, 24 июня, 2017, 05:06 — ИА Регнум. В столице Венесуэлы Каракасе группа людей совершила нападение на здание Национальной ассамблеи, передаёт Actualidad Venezuela.
По информации издания, нападавшие были вооружены камнями, металлическими трубами и палками. Они также начали забрасывать здание петардами и предприняли попытку выломать двери главного входа.
Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда сотрудники парламента проводили рядом со зданием акцию протеста против созыва Учредительного собрания.
По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четыре человека.
СМИ сообщают, что нападение могли организовать сторонники президента Николаса Мадуро, однако подтверждения этой информации нет.
Напомним, ожесточённые акций протеста оппозиции продолжаются в Венесуэле с начала апреля. В ходе беспорядков, по последним сведениям, погибли уже 75 человек.
На 30 июля в стране назначены выборы в Учредительное собрание, которое должно будет подготовить поправки в Конституцию. Против этого выступает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея.
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