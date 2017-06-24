Донецк, 24 июня, 2017, 04:45 — ИА Регнум. «К 02:00 зафиксировано семь нарушений «режима тишины», из них два на Мариупольском направлении. Там применялось стрелковое вооружение. На Донецком направлении пока отмечено три нарушения, в том числе по Докучаевску было выпущено несколько танковых снарядов и мин», — сообщил собеседник агентства.

Mil.ru Солдаты ВСУ

Кроме этого, ещё два нарушения были зафиксированы на Горловском направлении. Об стрел также был произведён из стрелкового оружия.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на текущий момент не поступало.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию конфликта на Украине 21 июня согласовали так называемое «хлебное перемирие» на линии соприкосновения в Донбассе на период сбора урожая.

Договорённости вступили в силу с 00:00 24 июня и должны действовать до 31 августа. Отметим, что это уже четвёртая за текущий год попытка сторон конфликта прекратить огонь.

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