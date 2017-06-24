Абу-Даби, 24 июня, 2017, 04:23 — ИА Регнум. «Это ужасающее событие демонстрирует, насколько далеко терроризм зашёл в своей жестокости и в своих масштабах. Ни один разумный человек на станет оправдывать или объяснять это», — приводит телеканал слова министра.

XXXshatha Заповедная мечеть в Мекке. Вид сверху

Сообщается, что с осуждением попытки теракта в Мекке выступили также Египет и Бахрейн.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня правоохранительные органы Саудовской Аравии объявили о предотвращении атаки на мечеть аль-Харам в Мекке, где находится главная мусульманская святыня Кааба.

Сообщается, что нападение готовилось тремя террористическими группировками, которые базируются в Мекке и Джидде. В ходе операции, проведённой спецназом, было задержано пять человек.