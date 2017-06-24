Афины , 24 июня, 2017, 03:31 — ИА Регнум. В комментарии аналитиков Moody's отмечается, что рейтинговое действие обусловлено положительной оценкой хода реформ в Греции Еврогруппой и решением о предоставлении Афинам очередного транша помощи в размере 8,5 млрд евро, которое ожидается в ближайшие дни.

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Отмечается, что помимо краткосрочного воздействия (Греция сможет своевременно погасить предстоящие платежи по кредитам) аналитики считают решение Еврогруппы «положительным сигналом относительно будущего пути программы».

Также из сообщения следует, что агентство отмечает хоть и «неуверенные», но всё же «признаки стабилизации» экономики Греции. «Хотя ещё рано делать вывод о том, что экономический рост будет устойчивым, Moody's ожидает увидеть рост в этом и следующем году, после трёх лет стагнации», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Moody's в апреле 2015 года понизил долгосрочный рейтинг Греции с Caa1 до Caa2, а в июле того же года — до уровня Caa3.

Рейтинговое агентство Fitch сохраняет рейтинг Греции на уровне ССС с августа 2015 года, а Standard & Poor's — на уровне B — с января 2016 года.

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