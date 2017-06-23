Москва, 24 июня, 2017, 00:30 — ИА Регнум. «Ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — приводит сообщение пресс-служба телеканал RT.

Mil.ru Старт ракеты

Как передавало ИА REGNUM, запуск был осуществлён вечером 23 июня, в 21:04 мск, с пусковой площадки №43 Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Лёгкая ракета-носитель «Союз-2.1в» была запущена боевым расчётом Космических войск ВКС России под общим руководством командующего войсками, генерал-полковника Александра Головко.

Подробностей о назначении космического аппарата в Минобороны не раскрывают. Отметим, что это уже второй с начала года запуск ракеты типа «Союз-2» с «Плесецка». 25 мая «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту другой спутник военного назначения.