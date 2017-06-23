Скопье, 24 июня, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Правительство Македонии рассчитывает до конца 2017 года получить рекомендацию к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, а в следующем году — точную дату начала переговоров. Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев на пресс-конференции 23 июня, передаёт агентство БГНЕС.

Naskotaska90 Зоран Заев

По его словам, в течение первого месяца своей работы новое правительство Македонии уже сделало первые шаги для достижения этих целей: «Мы демонстрируем приверженность ценностям, протягиваем руку сотрудничества нашим соседями и готовы проводить политику открытости с нашими стратегическими партнёрам в ЕС и НАТО. Это ценится институтами ЕС, которые выражают готовность помочь нам достичь евроатлантической интеграции».

Заве отметил, что в процессе необходимых реформ правительство «видит своими партнёрами все демократические и граждански ориентированные силы в стране». «Это политики, эксперты, видные лица и все граждане, которые хотят оказать содействие», — заявил он.

В свою очередь вице-премьер по европейским вопросам Буяр Османи высказал мнение, что внешнеполитическая ситуация на ближайшую перспективу складывается благоприятно для Македонии: «Мы имеем позитивную политическую обстановку на предстоящие три полугодовых цикла, когда председательство в ЕС будет принадлежать Болгарии, Австрии и Румынии».

«Параллельно с приоритетными соглашениями правительство работает над устранением политических препятствий, которые мы имеем на сегодняшний день — закончим с Рамочным соглашением, которое является источником разногласий в течение 20 лет, и примем закон, касающийся языков», — сообщил Османи.

Напомним, Македония получила независимость в 1991 году в процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Первой, в январе 1992 года, независимость Республики Македония признала Болгария. Впоследствии этому примеру последовали Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

Вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО препятствует неурегулирванный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Новый премьер-министр Македонии Зоран Заев, пришедший к власти при поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, уже заявил о готовности ради евроатлантической интеграции пойти на смену названия страны и принять предлагаемый Грецией вариант наименования — Бывшая югославская Республика Македония.