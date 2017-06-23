Веллингтон, 23 июня, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Рекордные показатели миграции в Новой Зеландии долгое время были главным драйвером жилищного бума, однако теперь на сцену вышли другие факторы. Все возрастающая миграция становится ключевым вопросом накануне сентябрьских выборов, так как перегружает инфраструктуру страны и провоцирует рост цен на рынке недвижимости, сообщает New Zealand Herald.

На фоне этого, тем не менее, цены на жилье в Окленде начали идти на спад и активность потребителей снизилась. Финансовый аналитик Salt Funds Management Мэтт Гудсон считает, что в данном случае сработали не только внутренние, но и внешние факторы. Так, например, в Китае вступили в силу предписания, блокирующие отток капитала из страны, а в самой Новой Зеландии подорожали ипотечные кредиты, а также в погоне за прибылью, продавцы превысили пределы адекватных цен. Все это вызвало спад покупательной способности и потребовало введения контрмер.

Когда Резервный банк взял на себя снижение стоимости кредитов, покупатели отреагировали резким ростом спроса на дома.

«Мы определенно наблюдаем ужесточение финансовой политики в Китае и это сильно влияет на наш рынок», — говорит финансовый аналитик Craigs Investment Partners Марк Листер, — «но люди из других регионов все еще заинтересованы в том, чтобы приехать в Новую Зеландию, будь то Европа, США или другие страны Азии. Мы упускаем тот факт, что до 2009 года соотношение претендентов на жилье к количеству объектов на рынке неуклонно снижалось, а начиная с 2009 года этот показатель ежегодно растет. Так что нынешнее снижение — это адекватный ответ рынка на колебания спроса».

По данным Национальной службы статистики, чистая миграция за прошедший год составила 72 тыс. человек, за год, закрытый в мае 2017, в страну въехало 130 тыс. человек, а выехало 58 тыс. человек.