Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 22:26 — ИА Регнум. На главной сцене праздника петербургских выпускников «Алые паруса» поздно вечером 23 июня началось основное музыкальное шоу, ведущими которого, по традиции, стали Иван Ургант и Дарья Александрова, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» на Дворцовой площади (фото 2016 года)

Открыла праздник молодежная программа, участники которой были выбраны на открытом конкурсе среди творческой молодежи. Вниманию выпускников были представлены номера молодых певцов и танцоров. Также на сцене выступили коллективы «Тодес» и «Петербургская ЛекSема». Участники последнего — инвалиды по слуху — исполнили жестовую песню.

В 22:00 начался воздушный театрализованный пролог на тему прекрасного будущего, которое ждет вчерашних школьников. Поскольку 2017 год объявлен Годом экологии, эта тема также была затронута в представлении.

Напутственные слова выпускникам сказали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Вы преодолели первую в своей жизни вершину — успешно окончили школу. Завтра вы начнёте своё долгое интересное путешествие во взрослую жизнь. У меня нет ни тени сомнения в том, что путешествие каждого из вас будет успешным и счастливым», — сказал Георгий Полтавченко.

После традиционного удара в рынду праздник вступил в полную силу. Впереди — выступления «Сургановой и оркестра», Serebro, Artic&Asti, Марселя, Макса Барских и Александра Панайотова. Хедлайнером праздничного шоу станет команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль».

Звездный состав музыкальной части, как обычно, определялся путем голосования среди выпускников. Группа «Звери», выступление которой стало уже традицией на «Алых парусах», в этом году не будет участвовать в концерте.

Впереди кульминация праздника — пиротехническое шоу и выход фрегата с алыми парусами. Начало этого события ожидается в 00:40.

Напомним, в этом году на праздник придет 31 тысяча выпускников петербургских школ 2017 года, их родственники, а также учителя. В Петербург приглашены 6 тысяч выпускников школ из других городов России и зарубежных стран. Всего ожидается более 80 тысяч гостей.