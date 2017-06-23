Севастополь, 23 июня, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Сторонники продолжения работы над проектом Генплана Севастополя считают, что приостановка проекта тормозит разработку связанного ним важнейшего документа и в целом негативно скажется на развитии города. Кроме того, они расценили этот шаг как популистский накануне выборов губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

Главным событием недели в Севастополе стала остановка главой города Дмитрием Овсянниковым процесса утверждения Генерального плана.

Как сообщало ИА REGNUM, документ не будет принят до окончательного оформления жителями земельных участков исправления ошибок согласований спорных вопросов с Минобороны и Минкультуры.

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Депутат законодательного собрания, участник согласительной комиссии по Генплану Вячеслав Горелов считает, что остановкой работы правительство ставит себя в неопределенную юридическую ситуацию.

«На каком юридическом основании мы будем останавливать процесс разработки проекта?», — задал он вопрос на совещании в городском правительстве.

По его мнению, «ситуация нехороша ещё и тем, что откладывается процесс принятия ПЗЗ (правил застройки и землеустройства), и на этот вопрос нет ответа.

«Это же документ прямого действия, он для нас, наверное, еще важнее Генплана», — отметил Горелов.

Депутат согласился с тем, что в проекте есть ошибки, которые нужно исправить. При этом он полагает, что сложившаяся ситуация не даёт гарантии сохранности экологических территорий города от застройки.

«Проект исключительно важен для города: решения, которые там заложены по экологическому каркасу, позволяют нам сохранить и Балаклаву, и Ласпи, и Караньское плато, и другие уникальные ландшафты и природные ресурсы, которыми Севастополь пока располагает, — сказал «Форпосту» Горелов. — Я считаю, что нельзя было терять логику и динамику процесса. Любая ситуация правовой неопределенности всегда выгодна тем, у кого недобросовестные намерения. Генплан и ПЗЗ поставили бы этому заслон».

Другой депутат, также участник согласительной комиссии, Сергей Кажанов утверждает, что «остановка процесса работы над новым Генпланом Севастополя — это тот случай, когда политика вмешалась в процесс принятия законодательного акта».

«Очевидно, что врио губернатора, объявляя об этом, руководствуется в первую очередь не интересами развития города, а интересами избирательных кампаний», — прокомментировал он «Форпосту» решение Овсянникова.

Вторая причина такого решения, по мнению Кажанова, — политика.

«Это интересы предвыборные, когда желание выглядеть в глазах людей лучше превалирует над интересами развития города. Популизм чистой воды», — считает он.

Напомним, что оба депутата входят в так называемую «группу Чалого», который в свою очередь, признался, что имеет прямое отношение к разработке Генплана Севастополя и призывал недовольных горожан вспомнить об общественных интересах.

«Кроме защиты собственных интересов надо подумать об общих интересах. Мы, прежде всего, должны подумать о следующих поколениях, — сказал Чалый. — Но общественность тоже должна над собой приподняться, сделать усилие. И, может быть, надо свои частные интересы прищемить».

Добавим, что в настоящее время в городе действует Генплан 2005 года.

Разработка нового генплана Севастополя включена в Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Разработчиком определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы». Общая сумма контракта — 49,5 миллиона рублей, 15 из которых подрядчик получил в качестве аванса.

Изначально Генплан должен был разработан до конца 2015 года, затем срок был сдвинут до конца 2017 года. В июне на совещании с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком принято решение продлить контракт с разработчиком до конца 2018 года и сохранить финансирование по ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, представленный в апреле проект жители города восприняли резкой критикой и готовностью к сопротивлению.