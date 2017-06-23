Симферополь, 23 июня, 2017, 19:39 — ИА Регнум. В 1941 году подобные нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич носили повязки на рукавах, а теперь получают премии и представляют разного рода фонды и образовательные программы, призванные объяснить нам наше место. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил известный крымский журналист и политолог Николай Филиппов, комментируя скандальное интервью Алексиевич.

Арийская раса. Германия 1930-х

«Интервью нобелевского лауреата весьма уважаемая мною коллега из московской редакции одного крупного зарубежного издания назвала «неожиданным». Я позволю себе с этим определением не согласиться. Ничего особенно неожиданного в нём, извините, нет. Не буду давать оценки широте кругозора, а также уровню воспитания и интеллекта нобелевского лауреата, поскольку всё и так хорошо видно. Главное достоинство публикации, на мой взгляд, состоит в степени откровенности. Вот откровенность — прекрасна», — отметил политолог.

По его мнению, госпожа Алексиевич в силу собственных характеристик без лишних экивоков и словесных кружев транслирует нам те базовые тезисы, из которых исходит так называемый «цивилизованный» мир западных колонизаторов, с которыми весьма полезно ознакомиться.

«Для крымчан всё это не такая уж и новость. Мы помним оловянные глаза еврочиновников, которые в ответ на указания грубо попираемых Киевом положений хартий и конвенций монотонно повторяли «а почему вы не хотите выучить украинский?» или просто равнодушно отворачивались. Суть в том, что те европейские нормы, следовать которым принято в кругу «своих», вполне могут быть нарушены в отношении «не своих». И именно это демонстрируют нам и обладающие избирательным зрением наблюдатели ОБСЕ, и ЕСПЧ, ничуть не озабоченный убийствами детей Донбасса, но обеспокоенный ограничением возможности вести среди детей гей-пропаганду…» — отметил политолог.

По его словам, примеров много.

«А нам стоит понять, что дело было не в одном только Гитлере, а и в тех, кто под его знамёнами к нам пришёл тогда 22 июня 1941-го. Знамена заменили, терминологию подкорректировали, а понятия «уберменшей» и «унтерменшей» остались неизменными. Вот это всё нам и показывает, в том числе яркое и откровенное интервью Алексиевич. В 1941-м ей подобные носили повязки на рукавах, теперь получают премии и представляют разного рода фонды и образовательные программы, призванные объяснить нам наше место. Потому что нет возможности применить танковые клинья и зондеркоманды. Методы меняются, цели остаются», — добавил Николай Филиппов.

Напомним, что ИА REGNUM опубликовало интервью Алексиевич, которое вызвало большой общественный резонанс. Автор интервью Сергей Гуркин предоставил текст в издание «Деловой Петербург», где работал, однако редакция отказала ему в публикации, объяснив «несоответствием темы и тона интервью».

После того, как интервью опубликовало ИА REGNUM, руководство издания «Деловой Петербург» предложило Сергею Гуркину обратиться к руководству агентства с просьбой снять интервью с сайта. Гуркин не последовал этому совету, после чего был уволен из «ДП».

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