Москва, 23 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. «Из них по 3 объектам — это Польский костел в Самаре, Азимовская мечеть в Казани и Церковь Святой Троицы монастыря Николаевская Берлюковская Пустынь в Московской области — планируется завершение работ в 2017 году», — отметил Сергей Попов.

Nickolas Titkov Николо-Берлюковская пустынь. Монастырская стена с воротами

Он добавил, что уже проведены реставрационные работы по восстановлению Спасского кафедрального собора в Омской области, а работы по трем объектам (Дом В.Е. Паисова в Новосибирской области, Здание коммерческого клуба в Самаре и Церковь Смоленская в Оренбургской области) планируется завершить в 2018 году.

«По 8 объектам работы только начинаются, и уже в этом году по 4 объектам планируется завершение первого этапа проведения работ по разработке проектной документации для реставрации», — подчеркнул Попов.

По словам координатора партпроекта, орган, который отбирает объекты для участия в проекте, — Экспертная комиссия Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ по отбору проектов, заявленных к реализации в рамках ФЦП «Культура России (2012−2018 годы)», один из разделов которой — «Историческая память».

Сергей Попов добавил, что в рамках реализации проекта «Историческая память» за счет средств ФЦП «Культура России 2012−2018гг.» проводятся ремонтно-реставрационные работы по объектам в Рязанской области. «Это три корпуса Торговых рядов 19 века в Касимове. На проведение ремонтно-реставрационных работ на данном объекте заключен Госконтракт на сумму 31 миллион 350 тысяч рублей, срок выполнения работ — сентябрь этого года. Также это «Дворянская гостиница» Успенского Вышенского монастыря. Сумма госконтракта — 17 миллионов рублей, срок выполнения работ — сентябрь этого года», — отметил Попов.

Проект «Историческая память» реализуется с 2007 года. Одна из его целей — объединение усилий государства, общественных институтов, частных лиц для восстановления и реставрации памятников федерального, регионального и местного значения.