Москва, 23 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Глава Роскомнадзора Александр Жаров и владелец популярного онлайн-мессенджера Telegram Павел Дуров обменялись сегодня, 23 июня, открытыми письмами. Жаров в последний раз потребовал предоставить Роскомнадзору предписанную законом информацию о компании-владельце мессенджера, а Дуров расценил это как «саботаж государственных интересов». Эксперты сходятся во мнении, что бизнесмен провоцирует скандал.

Телеграм

В размещенном на официальном сайте Роскомнадзора обращении к администрации и пользователям мессенджера Telegram глава ведомства Александр Жаров констатировал, что все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram его учреждением исчерпаны. Однако заполнить анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, ни сам Дуров, ни его подчиненные не посчитали нужным, а это значит, отметил Жаров, что до получения необходимых сведений мессенджер в России будет заблокирован.

— Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! — написал Александр Жаров.

Спустя несколько часов на страничке Дурова в соцсети ВКонтакте появился его ответ. Не касаясь сути требований Роскомнадзора, предприниматель выразил удивление тем, что интерес компетентных органов вызывает именно Telegram, а не контролируемые США мессенджеры WhatsApp или Facebook Messenger.

— Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов, — заявил Дуров.

По мнению экспертов, бизнесмен сознательно провоцирует скандал и, в конце концов, может потерять все. «Прекрасно зная требования российского законодательства и не выполняя их, Дуров либо желает показать, что его «репрессируют», либо действительно намерен довести ситуацию до блокировки Telegram, чтобы затем заявить «Вот какой у нас антинародный режим», — считает известный адвокат Дмитрий Аграновский.

— В этой истории больше политики, чем чего-то иного. Дуров — человек достаточно политизированнный и все соцсети в целом — это инструмент политики, — заявил юрист в комментарии порталу Speakercom. — Я здесь не вижу никакого повода для конфликта, потому что правительство РФ, в отличие от правительства США, не требует от мессенджеров открыть какие-то личные или финансовые данные пользователей… Дурову следует согласиться на скромные требования Роспотребнадзора.

Еще один возможный мотив действий бизнесмена, как полагают эксперты, желание привлечь к ситуации широкое общественное внимание и таким образом совершенно бесплатно прорекламировать себя и свой мессенджер.— Если рассматривать шифрование всех данных как «фишку» Telegram, то я не совсем понимаю, зачем нужно все данные шифровать. Возможно, многие люди страдают шпиономанией, — продолжает Аграновский.

— Но могу сказать: абсолютно любое устройство, подсоединенное к сети, доступно спецслужбам… И чего тут копья особо ломать? Разве что ради рекламной кампании Telegram: «Наши данные — самые зашифрованные данные в мире». Я скажу уже как адвокат: ни одной электронной системе нельзя доверять информацию, которую человек не может повторить в присутствии присяжных.

Но какие мотивы не двигали Павлом Дуровым, конец этой истории, по мнению юристов, вполне однозначен. Или Telegram предоставит необходимые данные, или будет заблокирован, единодушно заявляют эксперты.

— Со стороны Дурова все это выглядит как упрямство, которому, я боюсь, уже сегодня будет положен конец. Это можно делать, располагая имеющимися законодательными механизмами. Роскомнадзор располагает как полномочиями, так и техническими возможностями блокировки мессенджера Telegram. Разговоры о том, что найдены обходные пути, которые позволят пользователям из России работать через это приложение — это лишь разговоры, — цитирует Speakercom слова старшего преподавателя РАНХиГС адвоката Андрея Некрасова.

— Закон писан для всех! И Telegram — не исключение, — поддерживает его генеральный директор юридического бюро «Амелин и Копыстыренский» Александр Амелин.

— Нарушение требований федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» влечет за собой наложение административного штрафа, а в случае совершения повторного правонарушения помимо штрафа возможно также административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.— Дурову следует согласиться на скромные требования Роспотребнадзора, — подводит итог Аграновский.

Напомним, что данные, которые федеральное ведомство пытается получить от Telegram, представляют собой полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.