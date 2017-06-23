Луганск, 23 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Около 800 жителей подконтрольных Украине районов Луганской области обратились за помощью в Луганский республиканский клинический онкологический диспансер в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом сегодня, 23 июня, на брифинге сообщил главный врач медучреждения Александр Торба, передает ИА REGNUM.

Минобороны России

Торба сообщил, что помощь оказана уже более чем 100 пациентам: «Люди обращаются и с целью обследоваться в диспансере, и для прохождения курсов химиотерапии. Также мы оказываем помощь в виде оперативного лечения и лучевой терапии. На лечение берем даже пациентов с третьей-четвертой стадией. От них зачастую отказываются, но есть мировые стандарты, по которым мы стараемся работать».

Читайте также: Онкологи из ЛНР едут в Санкт-Петербург на международный форум

Он добавил, что диспансер работает с очень большой нагрузкой: «Например, на 520 койках порой находится 570 человек. Мы стараемся никому не отказывать, но люди должны понимать, что не всегда можем сразу госпитализировать, есть определенная очередь. Есть пациенты, которым необходима неотложная онкологическая помощь, есть те, которым уже назначена госпитализация на определенную дату».

«Также просим пациентов с пониманием отнестись, если не хватает каких-то препаратов. Потому что стопроцентное лечение онкологической патологии не может позволить себе ни одно государство. Наше молодое государство старается оказывать пациентам эту помощь максимально», — отметил медик.

И.о. заместителя председателя Совета министров ЛНР Александр Дробот ранее сообщал, что Луганский республиканский клинический онкологический диспансер уже продиагностировал более 200 человек, обратившихся за лечением в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

Ранее Торба сообщал, что лечение в Республиканском онкологическом клиническом диспансере получают пациенты из Черкасс, Мариуполя и Харькова.

Перинатальные центры ЛНР оказали помощь 74 роженицам из подконтрольных Киеву районов в рамках Гуманитарной программы. Об этом 23 июня журналистам сообщил заместитель главного врача по материнству и детству Луганской республиканской клинической больницы Олег Валиев.

Читайте также: Женщины с подконтрольной Киеву территории рожают в ДНР

Он отметил, что в рамках программы в ЛНР работают два родильных стационара: перинатальный центр Республиканской клинической больницы и городской перинатальный центр-стационар: «На сегодняшний день в этих родильных стационарах получили лечение 74 женщины, из них родоразрешены 35 через естественные родовые пути и 11 оперативных родоразрешений».

Валиев подчеркнул, что с подконтрольной Киеву территории Луганской области в основном приезжают женщины с тяжелой экстрагенитальной патологией или проблемами фетоплацентарного комплекса: «На сегодняшний день у нас получили лечение дети в отделении интенсивной терапии — восемь новорожденных. Это глубокая недоношенность детей, это необходимость длительной терапии, связанной с внутриутробной инфекцией, с синдромом задержки развития плода».

Медик рассказал, что эти дети в дальнейшем переводятся на второй этап выхаживания новорожденных, «имеются эти отделения как на базе нашего перинатального центра, так и на базе городского перинатального центра».