Москва, 23 июня, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий новые правила для выборов главы Российской академии наук, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы инициативы предлагают установить, что для того, чтобы стать президентом или вице-президентом РАН, а также войти в президиум Академии, кандидату достаточно набрать большинство голосов, а не 2/3, как требует закон сегодня.

«Мы вводим норму, согласно которой для избрания президента РАН требуется не 2/3 голосов членов Академии, а простое большинство членов Академии», — сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

По его словам, 2/3 голосов сегодня не собирает никто из кандидатов. Глава профильного комитета напомнил, что выборы Президента Академии, которые проходили в марте 2017 года, не дали результата.

«Академия сейчас обезглавлена», — заявил Никонов.

Согласно законопроекту, выдвижение кандидатов на главу РАН будет осуществляется отделениями РАН и региональными отделениями Академии наук. Затем этот список кандидатов оценивается правительством РФ. Члены РАН смогут голосовать только за 3 кандидатов на должность президента, которых одобрит Правительство.

Такая мера, как и весь законопроект в целом, показались фракции КПРФ деструктивной. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ), документ предлагает не систему выборов президента РАН, а систему его назначения.

«Совершенно неприемлем предлагаемый в проекте закона запрет правительству РФ согласовывать более трех кандидатов на должность президента РАН. При этом выборы, согласно проекту закона, могут проводится даже если правительством будет одобрен только один кандидат», — заявил в ходе пленарного заседания Смолин.