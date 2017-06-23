Вашингтон, 23 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Хуссейн Обама в 2016 году одобрил размещение вирусного программного обеспечения, подконтрольного американским спецслужбам, в системах российской инфраструктуры. Об этом сегодня, 23 июня, пишет Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Сообщается, что журналисты издания провели собственное расследование, в результате которого удалось выяснить, что целая система различных вирусов и кибероружия представляет из себя «цифровую бомбу», которая сработает в случае критического обострения российско-американских отношений.

Подразумевается, что запуск этой «цифровой бомбы» должен одобрить лично президент США.

Как рассказал журналистам Washington Post один из бывших американских чиновников, разработанное оружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей. Данные технологии были созданы агентством по национальной безопасности США и могут применяться дистанционно.

Издание отмечает, что Обама на протяжении длительного времени выбирал ответные меры на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американскую внутреннюю политику.

Обама считал, что какие-либо новые санкции дадут только обратный эффект, к тому же они могут повлиять на результат предвыборной компании и «омрачить» ожидаемую победу Хиллари Клинтон. В итоге Обама остановил свой выбор на кибероружии.

По данным Washington Post, данная кибероперация сейчас находится на ранней стадии, так как темпы существенно упали после прихода к власти в США Дональда Трампа.

В итоге чиновникам, оставшимся в госаппарате со времен Обамы, пришлось фокусироваться на подготовке мер, которые помешают Трампу отменить инициативы предшественника.