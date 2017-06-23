Москва, 23 июня, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий юрлицам и индивидуальным предпринимателям подавать документы на регистрацию в многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр

Законопроект направлен на развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также на установление взаимодействия МФЦ и регистрирующих органов. Так, по предложению авторов законопроекта, юрлицам и ИП будет разрешено подавать необходимые для госрегистрации документы в МФЦ. Далее МФЦ сможет направлять пакет документов в регистрирующий орган в электронном виде и с электронной подписью. Авторы законопроекта устанавливают, что МФЦ должен будет передать документы на регистрацию не позднее следующего рабочего дня после их получения.

Согласно инициативе правительства, органы госрегистрации рассматривают документы и в установленный срок направляет свое решение на электронную почты заявителей, а также в МФЦ. МФЦ при необходимости также может выдавать такой документ в бумажном виде.

По мнению авторов законопроекта, такое нововведение существенно облегчит процесс регистрации юрлиц и ИП и избавит предпринимателей от лишней волокиты с документами.