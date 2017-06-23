Симферополь, 23 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч крымчан официально имеют диагноз «наркомания», при этом новый реабилитационный центр, который обещают построить до 2019 года за 21 миллион рублей, сможет разместить только 25 человек. Об этом 23 июня на пресс-конференции в Симферополе, приуроченной Международному дню борьбы с наркоманией, рассказали заведующий диспансерным отделением Крымского научно-практического центра наркологии Андрей Мандыбура и заместитель министра здравоохранения РК Антон Шаклунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

«Сейчас в Крыму зарегистрировано более четырёх тысяч потребителей наркотиков, которым поставлен диагноз «наркомания». На смену традиционным препаратам приходят более агрессивные и инвалидизирующие: «соли», «спайсы» и т. д»., — отметил специалист, подчеркнув, что большое значение имеет отношение общества к этой социальной проблеме.

По его мнению, первое, что должно быть сформировано в обществе, это — нетерпимость к наркотикам.

Вместе с тем, по информации замминистра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова, новый стационарный наркологический реабилитационный цент, вместимостью всего 25 койко-мест, появится на полуострове в течение двух лет, не раньше.

«У нас есть программа по открытию реабилитационного центра, на реализацию которой заложен 21 миллион рублей. Изначально планировалось разместить его в селе Садовое Нижнегорского района, на базе расположенного там Центра медико-социальной реабилитации несовершеннолетних. Однако под давлением местных жителей от этой идеи пришлось отказаться. Сообщество, которое там проживает, сказало, что наркоманы им там не нужны», — отметил чиновник.

По его словам, министерство здравоохранения внимательно изучило мнения сторон и согласилось не организовывать там это учреждение. Сейчас идёт работа по согласованию нового места для будущего реабцентра.

Напомним, по данным прокуратуры РК, которые её представители озвучили на прошлой неделе, за 2016 год и истекший период 2017 года на полуострове зафиксировано 2,4 тысячи преступлений по незаконному обороту наркотиков.

По информации специалистов крымского минздрава, эта цифра остаётся стабильной на протяжении последних трёх лет — более 4 тысяч человек имеют синдром зависимости, и около 5 тысяч лиц употребляют немедицинские наркотические средства и психотропные вещества.

Также отметим, что после возвращения Крыма в состав РФ, по данным ФСКН, на полуострове число наркопотребителей на 100 тысяч населения было в два раза больше, чем в целом по России. Согласно статистике, на 100 тысяч населения в мае 2014 года в Крыму приходилось 700 наркозависимых.