Москва, 23 июня, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров ответил на угрозы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций (Роскомнадзор) блокировать «Телеграм» на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление Дуров опубликовал сегодня, 23 июня, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Засов

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров сделал заявление, в котором потребовал от «Телеграм» соблюдать российское законодательство. В противном случае он обещал заблокировать мессенджер на территории России.

Претензии Роскомнадзора касаются анкет, которые сотрудники «Телеграм» должны заполнить и отправить в Роскомнадзор. Данные анкеты должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации.

Дуров был крайне удивлен этому требованию и отказался его выполнить. Неисполнение требований Роскомнадзора может привести к блокировке мессенджера на территории России.

Создатель «Телеграм» считает, что своим требованием Роскомнадзор толкает российских граждан на использование американских средств коммуникации.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», — написал Дуров.

Он также подчеркнул, что в случае блокировки «Телеграм», все переписки российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками, а также прочие «чувствительные данные» через мессенджеры WhatsApp и Viber попадут в облачные сервисы iCloud и Google Drive, «подконтрольные Америке».

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — резюмировал Дуров.