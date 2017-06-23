Москва, 23 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В связи с введением курортного сбора депутаты Госдумы хотят увидеть модельный законопроект для регионов, однако эту позицию разделяют не все, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

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«Хотелось бы увидеть модельный законопроект для регионов», — заявил глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев (ЛДПР), указав на то, что с принятием федерального закона регионам потребуется принять свои законы.

«Вопрос финансирования — стоит, вопрос ответственности — стоит. Вопросы понятийной инфраструктуры. Что это? Общественные туалеты на пляже, на береговой линии? Это дороги, развязки? Хотелось бы на эти вопросы получить ответы перед вторым чтением», — рассуждает он.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») выступил против модельного закона.

«Они (регионы) сами должны, исходя из своих представлений это делать (совершенствовать законодательство в этой сфере)», — сказал глава комитета.

Согласно идее правительства, облагать новым сбором стоит граждан, посещающих курорты перечисленных регионов. Ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма курортного сбора может меняться из-за нескольких факторов — сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

Инициатива предполагает проведение эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Размер сбора составит 100 рублей с человека в день.